Поплавали и хватит: в Британии могут закрыться сотни бассейнов В Великобритании из-за роста цен на электроэнергию могут закрыться сотни бассейнов

Стритэм-Парк, Лондон, Англия / Фото sheeprus/flickr.com

Сотни бассейнов в Великобритании могут закрыться из-за долгов и энергетического кризиса, в результате чего британцы могут лишиться самого популярного вида физической активности, сообщает Financial Times. Фитнес-центры в стране уже снижают температуру воды и выключают свет.

По данным издания, сложности в этом секторе бизнеса начали возникать во время локдаунов из-за пандемии коронавируса, но сейчас к этому добавился рост цен на электроэнергию. Ради экономии на энергозатратах фитнес-клубы начали снижать температуру воды в бассейнах. Кроме того, они выключают свет и призывают посетителей сократить время пребывания в душе.

Владельцы плавательных бассейнов опасаются, что их бизнес может «провалиться» в ближайшие полгода. По мнению гендиректора ассоциации UKActive Хью Эдвардса, объявленный ранее пакет госпомощи мало чем поможет бизнесу. Он также напомнил, что инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.

В ходе соцопроса 85% респондентов подчеркнули, что они будут вынуждены сократить услуги в ближайшие шесть месяцев, а 63% допустили сокращение персонала.

В Великобритании ранее выросли цены на бензин и дизельное топливо, они достигли в стране новых рекордных значений. На сегодняшний день стоимость литра неэтилированного бензина достигла отметки 170,35 пенса (около 1,25 доллара). Предыдущая же рекордно высокая цена была зафиксирована в марте и составляла 167,3 пенса.