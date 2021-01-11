Попавший под санкции США украинский политик отрицает вмешательство в выборы

https://static.news.ru/photo/a8e47796-543c-11eb-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский прокомментировал внесение его данных в санкционный список Соединённых Штатов. Он заявил, что не вмешивался в американские выборы.

Я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы, и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко — Байдена. И это все прекрасно знают, — написал он в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что его дальнейшие действия в связи с решением американских властей будут носить «юридический характер». При этом он не раскрыл подробностей о своих планах.

Вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине, — добавил парламентарий.

11 января Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против украинских компаний и граждан. Причиной стало вмешательство в американские выборы.

Под ограничения помимо Дубинского попали бывшие члены правительства страны Константин Кулик (бывший генпрокурор страны), Александр Онищенко (предприниматель, скрывается от украинских правоохранительных органов, которые обвиняют его в коррупции) и Андрей Телиженко (бывший дипломат). Кроме того, в список внесены медиаменеджер Пётр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача Антон Симоненко.

Среди организаций под санкции попали четыре информационных ресурса: «Эра-Медиа», информагентство Only News, NabuLeaks и «Скептик», «Бегемот Медиа». По данным американских властей, все они имеют отношение к Деркачу, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этого он попал в санкционный список американского Минфина.

На аудиозаписях были слышны голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена. Речь в беседе шла о повышении тарифов вместо 75% на 100% и событиях в Крыму.

США ввели санкции против Деркача 10 сентября, и он сразу же назвал это местью со стороны представителей американских демократов и самого Байдена. Американский Минфин назвал его российским агентом. Ведомство утверждает, что он с конца 2019 года вёл скрытую кампанию. С мая по июль 2020 года он опубликовал отредактированные записи и другие неподтверждённые сведения, чтобы дискредитировать американских официальных лиц, и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, отмечает Минфин США, писал NEWS.ru.