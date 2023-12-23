Попавшегося на миллиардном хищении чиновника МО Украины отправили под арест

Руководитель одного из главных управлений Минобороны Украины, подозреваемый в попытке хищения 1,5 млрд гривен при закупке артиллерийских снарядов, отправлен под арест, сообщает издание «Общественное». Под стражей чиновник пробудет до 19 февраля.

Суд избрал меру пресечения руководителю одного из главных управлений Минобороны в виде содержания под стражей до 19 февраля без права внесения залога, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, чиновник в 2022 году подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов. Хотя Минобороны Украины имело возможность совершить закупку товаров без посредников за меньшую стоимость, он подтвердил первый контракт. В результате иностранная фирма-посредник получила 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта.