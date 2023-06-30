«Попадаются один за другим»: российского хоккеиста задержали в Польше Российского хоккеиста задержали в Польше по делу о шпионаже

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российского хоккеиста задержали и арестовали в Польше по подозрению в шпионаже, сообщил генеральный прокурор страны Збигнев Зебро в Twitter. Спортсмен с гражданством РФ играл в Первой лиге Польши. Мужчина арестован на три месяца, ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки, за что грозит до 10 лет тюрьмы.

Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена, — написал генпрокурор.

Он заявил, что это уже 14-й задержанный в страны участник шпионской сети. Как пишет газета Wyborcza, мужчину задержали в Силезском воеводстве, ему 28 лет, его зовут Максим С.

По информации Агентства внутренней безопасности, он живет в Польше с октября 2021 года и искал критическую инфраструктуру в нескольких воеводствах.

Собранные в ходе следствия материалы подтверждают его причастность и активное участие в выполнении порученных ему задач, — следует из сообщения ведомства.

Накануне ФСБ России обратилась в один из столичных судов с просьбой арестовать задержанную за шпионаж гражданку по фамилии Ищук. В середине мая ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину арестовали, на нее заведено дело по статье о шпионаже.