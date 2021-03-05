Понятие «раса» уберут из конституции ФРГ

Понятие «раса» договорилась убрать из конституции правящая в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии). Об этом сообщает издание Der Spiegel.
В настоящее время в 3 параграфе документа
При этом критики данного шага утверждают, что подобные изменения не искореняют представления о существовании рас и требуют более радикальных изменений текста закона.
С инициативой изъять слово «раса» из конституции выступила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт в начале февраля. Ожидается, что кабмин внесёт изменение в текст уже на следующей неделе. Для одобрения поправки необходимо также согласие двух третей депутатов бундестага и такого же количества представителей бундесрата (палаты представителей федеральных земель).
Ранее NEWS.ru писал, что традиционный курс математики с упором на объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расистским в штате Орегон. Власти хотят ввести новый курс «этноматематики».