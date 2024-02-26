«Гребет все»: военкор оценил просьбу Зеленского о французских истребителях Коц усомнился в наличии у ВСУ франкоговорящих летчиков для истребителей Mirage

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский «гребет все, до чего может дотянуться», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он отреагировал на просьбу украинского президента передать ВСУ французские истребители Mirage 2000. По его словам, Киев еще не получил американские самолеты F-16, однако уже ставит Западу новые условия.

Зеленский гребет под себя все, до чего может дотянуться. Украина еще даже не получила F-16, а верховный главнокомандующий уже выкатывает союзникам новые требования. <...> В ВСУ еле-еле наскребли десятка полтора летчиков с достаточно хорошим уровнем английского языка, чтобы освоить американские машины. Очень сомнительно, что знатоков французского в повiтряних (воздушных. — NEWS.ru) силах отыщется больше, — пишет журналист.

Ранее портал Intelligence Online сообщил, что Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. По данным издания, стороны близки к заключению такого соглашения.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Mirage 2000 не способен действовать на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Кроме того, по его словам, на Украине нет достаточного количества пилотов для обучения пилотированию на этих самолетах.