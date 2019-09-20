Экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы продолжает вынашивать планы по дестабилизации ситуации в стране. Об этом, во всяком случае, всерьёз говорят некоторые украинские политики. В подтверждение своих слов они приводят различные факты, например, недавнюю встречу Порошенко с одиозным французским журналистом и писателем Бернаром-Анри Леви, который сыграл заметную роль в разного рода протестах, включая и так называемый Евромайдан 2013-2014 годов.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Верховной рады Украины 7-го и 8-го созывов Александр Онищенко, бывший президент страны и его соратники в ближайшее время будут дестабилизировать обстановку с целью сорвать грядущую встречу «нормандской четвёрки».

К Порошенко прилетел Бернар-Анри Леви, который вот-вот начнёт делать все провокационные постановки от радикалов-националистов и прочих групп лиц, для раскачки ситуации в стране, которая планируется уже совсем скоро. Этот человек — сторонник кровопролитий и именно он будет всячески пытаться добиться провокаций с жертвами, — пишет экс-парламентарий.

Приезд Леви был с тревогой встречен и многими российскими аналитиками, напоминающими, что его участие в Евромайдане постоянно сопровождалось трагическими инциндентами. Так, например, в 2014-м через три дня после визита французского писателя произошёл снайперский расстрел митингующих. Год спустя Леви прилетел в Краматорск — за три дня до артиллерийского удара по центру города. Французский публицист известен как активный сторонник различного рода переворотов — от украинского до ливийского, а также интервенций (в Югославию, Ливию, Сирию). Освещение им этих событий, вкупе с некоторыми совпадениями, создало Леви репутацию действительно влиятельного «злого гения» и специалиста по «цветным революциям».

Если отбросить в сторону конспирологию, то стоит отметить, что в этом месяце он прибыл на Украину формально всё же по приглашению местных властей — для участия в 16-м ежегодном форуме Yes в Киеве 12-14 сентября. Личные переговоры с Порошенко позднее действительно состоялись, однако о затронутых темах достоверно ничего неизвестно. Сам по себе факт встречи неудивителен — Леви открыто симпатизирует бывшему украинскому президенту и не питает симпатий к действующему — Владимиру Зеленскому.

Нельзя исключать и того, что резонанс вокруг переговоров экс-лидера Украины и Леви был спровоцирован именно порошенковской командой — с целью добавить себе авторитета в глазах общественности. Бывший президент, проводя подобные встречи, в первую очередь, посылает сигнал действующим украинским властям, отметил в разговоре с News.ru киевский политолог Алексей Якубин.

Сейчас Порошенко, как можно заметить, активно пытается сформировать некую международную коалицию, лояльную ему. Ранее уже прозвучало заявление экс-президента Польши Александр Квасневского, выразившего надежду, что бывший украинский лидер не будет подвергнут уголовному преследованию, и т.д. И встречи, проводимые Порошенко с представителями Запада — это, думаю, именно попытка заручиться разносторонней поддержкой на случай, если Государственное бюро расследований переквалифицирует его дела и переведёт его в статус подозреваемого. Алексей Якубин украинский политолог (Киев)

Реальные же шансы экс-президента «раскачать» ситуацию по-прежнему крайне малы, считает аналитик. Если Порошенко будет пытаться инициировать какие-то протесты от своего имени, то он обречён на неудачу, поскольку его антирейтинг никуда не делся. Не исключено, впрочем, что он предпримет попытку присоединиться к уже существующим протестным движениям. Например, сейчас на Украине набирают обороты манифестации аграриев, выступающих против анонсированной властями земельной реформы. Но опять же, если Порошенко решит примкнуть к подобным протестам, то само его присутствие дискредитирует их.

Не думаю, что какой-либо западный деятель может по своему желанию запустить в Украине процессы, которые приведут к падению Зеленского. Для этого сама украинская власть, в первую очередь, должна допустить ряд крупных просчётов, — подчёркивает эксперт.

Пока же попытки Порошенко «раскачать» ситуацию в стране успехом не увенчались. Не далее как 19 сентября у Офиса президента прошёл инициированный порошенковской партией «Европейская солидарность» митинг с требованием не принимать «формулу Штайнмайера». Но он был малочисленным и эффекта не имел.