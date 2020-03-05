Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о внешнем давлении с целью продвижения кандидатуры Майи Санду на будущих выборах главы государства. Такого рода заявления звучат в республике не впервые и, конечно, имеют под собой основания. Однако у слов Додона может быть и другая цель.

Президентские выборы в Молдавии назначены на ноябрь текущего года. Предполагается, что основными претендентами на пост главы государства станут действующий лидер Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Им уже доводилось бороться за должность президента в 2016 году — на первых в истории страны всенародных выборах. Тогда Санду проиграла, но с незначительным отрывом, получив 47,89% голосов — против додоновских 52,11%. Примечательно и то, что исход выборов решил второй тур — триумфальной победы в первом Додон добиться не сумел. Поэтому его опасения по поводу будущего голосования вполне обоснованны — Санду является действительно серьёзным соперником.

В этом году нас ждут президентские выборы в ноябре, и некоторые уже поторопились выдвинуть свои кандидатуры, потому что есть огромное давление, в том числе из-за рубежа, чтобы все с правого фланга снова поддержали Майю Санду, — заявил Додон 5 марта.

Действительно, экс-премьер, стоявшая у истоков проевропейского блока ACUM, — та фигура, которой симпатизирует коллективный Запад. Сам же Додон считается пророссийским политиком, хотя, как отмечают некоторые эксперты, Москве всё же не стоит делать на него ставку. Президент Молдавии, несмотря на значительную народную поддержку, в прошедшем году серьёзно испортил свой имидж. В частности — после того, как стало известно о его кулуарных договорённостях с олигархом Владом Плахотнюком, которого долго и небезосновательно считали фактическим руководителем республики. Он покинул страну после правительственного кризиса летом 2019-го, когда ACUM и пророссийской Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) удалось создать хрупкую коалицию, — именно тогда Санду заняла пост премьера. Однако история получила продолжение осенью. После распада правящей коалиции ПСРМ пошла на союз с Демократической партией Молдовы (ДПМ), поддерживавшей Плахотнюка. Покинувшая пост Санду оказалась в роли жертвы, а в адрес социалистов и Додона посыпались упрёки из-за сотрудничества с ДПМ, которая, в отличие от ACUM, придерживается не умеренных, а весьма радикальных прозападных взглядов.

Игорь Додон Сергей Булкин/NEWS.ru

Все эти факторы работают против президента, и в данном контексте его попытки скрыть собственные неудачи, играя на «угрозе вмешательства» со стороны Запада, — ход понятный, хотя и предсказуемый. Очевидно, говоря об иностранном давлении, Додон посылает и сигнал Москве о необходимости поддержать его. Вопрос в том, насколько в этом заинтересован Кремль.

Молдавия в последние годы является одной из немногих стран, где и России, и Западу, преследующим собственные интересы, удаётся конструктивно взаимодействовать. Разрешение летнего правительственного кризиса 2019-го — тому свидетельство, поскольку стало возможным лишь после вмешательства иностранных дипломатов.

Новая точка для конфронтации ни западным государствам, ни России, очевидно, не нужна: стороны пока, похоже, удовлетворены балансом сил. И даже если Европа и США будут активно поддерживать Санду, это вовсе не означает, что Москва станет помогать Додону. Как отмечал в этой связи молдавский политолог Игорь Тулянцев, восприятие России в обществе Молдавии гораздо лучше, чем отношение к политикам, заявляющим о пророссийском курсе. Кроме того, даже в случае прихода Санду на пост президента ПСРМ наверняка удастся сохранить за собой место в правящей коалиции. В итоге республика будет продолжать двухвекторную политику, что устраивает всех внешних игроков.