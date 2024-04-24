Помощника евродепутата ФРГ арестовали по подозрению в шпионаже

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Помощника депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», которого накануне задержали по подозрению в шпионаже на Китай, поместили под арест, сообщает DPA. Решение принималось Федеральной судебной палатой ФРГ. Обвиняемому 43 года, он уроженец Китая.

Речь идет о гражданине Германии Цзян Г., которого подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. По версии следствия, он собирал данные о проживающих в ФРГ противниках китайских властей. Цзян является близким доверенным лицом и давним соратником главного кандидата от правой «Альтернативы для Германии» Максимилиана Кра.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев после этого заявил, что МИД Германии не ответил ни на один из вопросов по задержанию подозреваемых. Он отметил, что немецкая сторона не назвала имен, также не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.

До этого итальянский суд присяжных в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. Этот приговор стал вторым в отношении военнослужащего. В марте 2023 года военный трибунал в Риме уже признал его виновным и приговорил к 30 годам тюрьмы. Позднее начался апелляционный процесс.