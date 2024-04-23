Помощника депутата уличили в работе на иностранную разведку В ФРГ задержали помощника депутата по подозрению в работе на разведку КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дрездене задержали сотрудника бюро одного из немецких депутатов Европарламента, сообщает Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ. Речь идет о гражданине Германии Цзян Г. Его подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Также, по версии следствия, он собирал данные о проживающих в ФРГ противниках китайских властей. В его квартире проведен обыск.

В январе 2024 года обвиняемый несколько раз передавал заказчику информацию о переговорах и решениях в Европарламенте, — говорится в заявлении.

По данным газеты Zeit, Цзян является близким доверенным лицом и давним соратником главного кандидата от правой «Альтернативы для Германии» Максимилиана Кра. Обвиняемому 43 года, он уроженец Китая.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев после этого заявил, что МИД Германии не ответил ни на один из вопросов по задержанию подозреваемых. Он отметил, что немецкая сторона не назвала имен, также не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.