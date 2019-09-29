https://static.news.ru/photo/89106872-e2ea-11e9-9263-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: скриншот tsn.ua

Скандал, который раздули в США после публикации стенограммы разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, является внутренним делом Штатов. Такого мнения придерживается помощник главы Украины Андрей Ермак.

То, что там происходит, — это их внутренняя политическая кухня, мы не будем ни коим образом принимать в этом участие, — сказал он в эфире телеканала « 1+1 ».

Ермак выразил уверенность, что отношения между двумя странами не пострадают, а также сообщил, что Украина видит в Соединённых Штатах друга и стратегического партнёра. Помощник добавил, что после публикации стенограммы никто из лидеров европейских стран не звонил Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Также сообщалось, что после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.