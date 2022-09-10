Помощник Кадырова отчитался о ликвидации трети резервов ВСУ под Харьковом Помощник Кадырова Алаудинов сообщил о ликвидации трети резервов ВСУ под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Треть резервов Вооруженных сил Украины, которые были отправлены в наступление на Харьковскую область и южные территории страны, были ликвидированы, рассказал в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, всего российские войска убили более восьми тысяч украинских военных по этим направлениям.

Из тех сил и средств, которые сюда были уже заброшены, более пяти тысяч урона мы нанесли в одном направлении, около трех тысяч он уже претерпел в нашем направлении, то есть, уже можно сказать, что 1/3 этих сил и средств выведена из строя, — заявил Алаудинов.

Ранее утро глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей из-за небезопасной обстановки эвакуироваться в Россию. Накануне уже была объявлена эвакуация из Купянска, а также Изюмского и Купянского районов. Что касается Балаклеи, то, по словам Ганчева, «по сути, не контролируется» Россией. Там идут ожесточенные бои, российские военные пытаются выбить боевиков из пригородов Балаклеи.

Ранее Минобороны опубликовало кадры переброски вооружений и военной техники в зоне проведения СВО в Харьковской области. Транспортными вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС также перебрасывается личный состав.