Помощник главы МВД ЛНР рассказал о совершенном на него покушении РИА Новости: на помощника главы МВД ЛНР Киселева было совершено покушение

Фото: kommunist_lnr/vk.com

Виталий Киселев

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным «Коммунист» заявил, что в конце мая пережил совершенное на него покушение. Рассказывать подробности он отказался, отметив лишь, что произошло оно в центре Луганска, сообщает РИА Новости.

В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия, — пояснил Киселев.

По его словам, Украина все чаще использует «террористические методы ведения войны». «Коммунист» напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Мариуполя и Лисичанска.

Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды, — добавил помощник главы МВД ЛНР.

Он считает, что те люди, на которых покушается Украина, являются опасными для нее, поэтому используются такие методы.

Но мы выстоим и победим, победа будет за нами, — уверен Киселев.

Выбор себя в качестве цели он объяснил своими политическими убеждениями и деятельностью в проекте «Путь Визенталь», который рассказывает о преступлениях силовиков Украины.

26 августа скончался от травм, полученных в результате взрыва, заместитель начальника ГАИ города Бердянска Запорожской области Александр Колесников. Его ранее доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, которые были получены около оздоровительного центра «Криворожский горняк».