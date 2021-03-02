Помощница главы ЦИК Украины назвала секс-игрушку «толковым подарком»

https://static.news.ru/photo/db611118-7b59-11eb-8b74-96000091f725_660.jpg Фото: Bad Mama/facebook.com

Помощница председателя Центральной избирательной комиссии Украины Анжела Ерёменко рассказала в социальной сети, что получила ко Дню всех влюблённых в подарок стимулятор эрогенных зон, и поведала о приключениях, которые начались после того, как вибратор забарахлил и пара решила обратиться в магазин, где презент был приобретён.

Женщина сначала обрадовалась «толковому подарку» и многое от него ожидала, но потом аппарат «выдал две вибрации и больше не подавал признаков жизни». Спустя четыре дня с момента покупки Ерёменко и ей бойфренд всё-же решили отправиться в секс-шоп и выяснить, как быть с вибратором, который так подвёл хозяйку. В магазине, посетовала помощница главы ЦИК Украины, продавщица «на нормальном ровенском диалекте» объяснила, что надо ехать в сервис, а что дальше — она не знает.

Я выходила (из магазина. — NEWS.ru) только с одной мыслью: зачем вы так с моими оргазмами? Короче, судьба его неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах, — обратилась к подписчикам Ерёменко.

А вот другую пару, на этот раз российскую, секс-игрушки и вовсе убили. Муж и жена погибли в ходе БДСМ-оргии в микрорайоне Ольгино в подмосковной Балашихе. Тела 44-летнего мужчины и его 41-летней жены были обнаружены днём 14 января в спальне. Хозяином квартиры оказался глава департамента безопасности компании InfoSecurity.

В День святого Валентина без игрушек для сексуальных утех не обошлось и в семье певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана). Пара выступила на вечеринке для взрослых, организаторы которой установили среди декораций стенд с экзотическими секс-аппаратами, сообщал NEWS.ru.