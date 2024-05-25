«Помощи не было»: пленный рассказал об отказе ВСУ обороняться под Харьковом Пленный Перепаленко: ВСУ без помощи не захотели обороняться под Харьковом

Фото: МО Украины

Украинский боец Николай Перепаленко, попавший в плен ВС РФ, сообщил, что ВСУ не получали никакой помощи на Харьковском направлении, передает РИА Новости. По словам солдата, его товарищи не хотели обороняться и предпочли сдаться в плен.

Не все хотели идти защищать Харьков. Как говорится, сопротивляться нечему. У нас заканчивались боеприпасы. Мы об этом по рации передавали. Никто, ничего. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен, — отметил Перепаленко.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ходе боевых столкновений в зоне проведения специальной военной операции в плен сдались 67 украинских военнослужащих. Также отмечается, что в течение недели системы ПВО и авиация сбили два самолета МиГ-29 ВВС Украины.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины на Донецком направлении добровольно сдался в плен российской армии. По данным журналиста, для этого боец угнал танк. Сам военный объяснил, что на танке ему легче было преодолеть линию фронта.

На представленном видео, снятом на камеру ночного видения, заметно, что танк медленно подъезжает к позициям ВС РФ. После этого из боевой машины вышел солдат и сразу опустился на колени. По требованию российских бойцов пленный показал, что не имеет при себе оружия.