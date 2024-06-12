Помощь Украине может закончиться судом для экс-главы Минобороны Словакии Экс-главу Минобороны Словакии обвинили в госизмене за передачу МиГ-29 Украине

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Действия бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя можно расценить как государственную измену, заявил журналистам действующий глава ведомства Роберт Калиняк. Он уточнил, что речь идет о передаче истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году, передает РИА Новости.

Конечно, министерство обороны подаст заявление (в правоохранительные органы — NEWS.ru). <...> Ослабление таким образом вооруженных сил [идет] вразрез с конституцией, иначе как государственной изменой назвать нельзя, — возмутился Калиняк.

Министр также назвал слова своего экс-коллеги о полученных в бюджет страны деньгах за самолеты «небылицами». Калиняк подчеркнул, что никаких финансов получено не было, ровно как и замены отданным истребителям. Глава МО добавил, что подаст соответствующий иск на Надя в суд.

Ранее в Словакии произошло покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. После выездного заседания правительства на него напал вооруженный пистолетом мужчина. Злоумышленник произвел пять выстрелов, Фицо получил несколько ранений, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. По данным МВД страны, причиной покушения стали политические мотивы — атаковавший был против позиции властей по Украине, требуя не отменять поставки вооружений Украине и не мешать ее вступлению в НАТО. Фицо уже выписан из больницы.