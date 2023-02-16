«Помощь истощила запасы»: военный эксперт об оборонной промышленности ЕС Военный аналитик Леонков: оборонная промышленность ЕС истощила все запасы из-за Украины

Фото: Winfried Wagner/dpa/Global Look Press

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Оборонная промышленность Европейского союза истощила все свои запасы из-за помощи Украине, считает военный аналитик Алексей Леонков. Он рассказал Lenta.ru, что страны ЕС не успевают восполнять арсенал оружия и боеприпасов из-за поставок вооружения ВСУ. Аналитик уточнил, что военная промышленность Европы находится в кризисе.

Украине была оказана огромная помощь, но эта помощь истощила все запасы. Европа не успевает их пополнять, — заявил эксперт.

По словам Леонкова, с 1991 года страны НАТО участвовали в нескольких локальных конфликтах, где интенсивность боев была низкой с минимальным расходом оружия. Военный комплекс ЕС был рассчитан на пополнение вооружения. Сейчас украинская армия может за один день расходовать такое количество боеприпасов, которое производит за год один завод в Европе.

Военный аналитик считает, что на истощение запасов повлияла не только ситуация на Украине, но и кризис. Странам ЕС не удается быстро наладить производство вооружения, несмотря на выделяемые средства для этой цели.

На фоне кризиса и после пандемийного периода требуются большие ресурсы. Все это в совокупности не дает возможности быстрой наладки такого производства, хотя деньги на строительство мощностей выделяются, — заключил Леонков.

Министров обороны стран Запада ранее сообщило о том, что в запасах для войск практически ничего не осталось. Ведомство задалось вопросами, сколько и чем оборонная промышленность ЕС сможет продолжать поддерживать Украину.