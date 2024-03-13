«Помогите»: на отредактированном фото Кейт Миддлтон заметили странное слово Читатель Daily Star разглядел слово «помогите» на новом фото Кейт Миддлтон

На первой фотографии после долгого отсутствия в публичном поле принцессы Уэльской Кейт Миддлтон заметили еще одну странность. Читатель Daily Star утверждает, что ветви над головой дочери Кейт Шарлотты образуют слово «помогите».

По мнению читателя таблоида, это может быть призывом о помощи. Если подольше задержать взгляд на ветвях, то можно увидеть слово отчетливо, утверждает внимательный гражданин. Многие читатели с ним согласились.

Таблоид показал место, где, предположительно, написано слово, и обвел изображение так, что его стало хорошо видно. При этом, подчеркивает таблоид, если слово не обвести, то его вовсе можно не заметить. Все это добавляет странности в историю с долгим исчезновением Кейт Миддлтон и последующей публикацией сильно отредактированной фотографии, которая, по мнению фотографов, могла быть обработана 16 раз.

Ранее принцесса Уэльская принесла публичные извинения за путаницу с семейной фотографией, которая была опубликована Кенсингтонским дворцом. На странице в социальной сети Twitter (X) она призналась, что «экспериментировала» с редактированием снимка.

Это было первое фото супруги принца Уильяма после ее долгого отсутствия из-за операции на брюшной полости. После публикации снимка в официальном аккаунте королевской семьи пользователи посчитали, что фотография является фейком. Многие заметили ретушь на снимке, в частности несовпадение линий и рисунков на одежде, исчезающий кардиган принцессы Шарлотты, отсутствие обручального кольца на руке Миддлтон и другие детали.