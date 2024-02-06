«Ползущее увольнение»: в Киеве обрисовали будущее преемника Залужного Депутат Рады Дубинский: преемник Залужного не дождется фронтовых успехов

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Преемника Валерия Залужного, который займет пост главнокомандующего ВСУ после его отставки, ждет печальная судьба, так как ему не светит фронтовых успехов, заявил подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. По его мнению, тогда и начнется «самое интересное», поскольку ни один последующий человек на этом посту не сможет обеспечить Украине победу в конфликте.

«Ползущее увольнение» Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод, — пообещал Дубинский.

Таким, по его мнению, может стать отказ генерала выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации. Или же, предположил политик, переход Авдеевки под контроль ВС России.

Ранее Залужный поздравил в соцсетях с днем рождения главу генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий завуалированно попрощался с украинцами: главком даже расплывчато поблагодарил то ли коллегу, то ли подписчиков за то, что «в этой жизни и во время конфликта вы были рядом со мной»

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности не только Залужного, но и Шапталу. По данным местных СМИ, глава государства уже принял окончательное решение, и теперь власти страны объявят о кадровых перестановках в течение недели.