Пользователи Twitter раскритиковали премьера Британии за речь о Путине

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, основной темой которого стала ситуация вокруг Украины, вызвало шквал критики со стороны пользователей Twitter. В комментариях под постом премьера они усомнились в том, что Лондон будет учитывать интересы Великобритании, продолжая поддерживать «украинских друзей» в противостоянии России.

Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов? — написал один из пользователей.

Другой пользователь возмутился, почему Британия отправляет $2,5 млрд из бюджета на помощь Киеву, в то время как граждане страны вынуждены умолять о повышении зарплаты.

У другого юзера возник вопрос, какие же действительно приоритеты у Великобритании. Он предположил, что судя по сложившейся ситуации, это передача Украине большего количества денег или же увеличение числа гостиниц для иммигрантов.

Один из пользователей призвал Сунака сложить полномочия, поскольку он целенаправленно отправляет миллионы долларов в «самую коррумпированную страну».

Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги? — считает читатель Twitter.

Ранее читатели немецкой Die Welt раскритиковали Шольца после новогоднего поздравления граждан, в котором он дал обещание оказывать поддержку Украине. Они возмутились призывами политика продолжать экономить электричество и потребовали от него уйти в отставку.