https://static.news.ru/photo/2bd33bb6-ca63-11e9-9637-fa163e074e61_660.jpg Наталья Королевская Фото: nataliya.korolevska/instagram.com

Пользователи соцсетей раскритиковали депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталью Королевскую за стиль одежды.

Снимок депутата опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. Поводом для ироничных комментариев послужило то, что Королевская надела в сочетании с рубашкой люксового бренда Louis Vuitton стоимостью около 35 тысяч гривен бейсболку.

Комментаторы сравнили парламентария с главной героиней мексиканского телесериала «Дикая роза», а также высказали предположение, что Королевская может подрабатывать разносчицей пиццы.

Пользователи посмеялись и над депутатом Юлией Лёвочкиной, запечатлённой на одном фото с Королевской. Её сравнили с российским певцом и композитором Аркадием Укупником.

Ранее News.ru писал, что объектом для насмешек в соцсетях стала Надежда Савченко. Пользователей повеселило то, что на отдыхе в Латвии она зашла в Балтийское море прямо в одежде.