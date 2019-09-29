https://static.news.ru/photo/bcc3428a-e299-11e9-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование ВВС Словакии приостановило полёты истребителей МиГ-29 после крушения одного из самолётов близ города Злате-Моравце.

Представитель министерства обороны страны Данка Цапакова не уточнила, на какой срок прекращены полёты, но заверила, что это не будет иметь негативных последствий для безопасности воздушного пространства республики, сообщает Словацкое радио .

Цапакова добавила, что пилот разбившегося самолёта в настоящее время находится в больнице. Угрозы для его жизни нет. Представитель ведомства отметила, что лётчик проявил высокий профессионализм и хладнокровие, направив падающий истребитель туда, где не было жилья и промышленных предприятий.

Ранее писал News.ru, что истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море. Причиной крушения стало столкновение с птицами.