Командование ВВС Словакии приостановило полёты истребителей МиГ-29 после крушения одного из самолётов близ города Злате-Моравце.
Представитель министерства обороны страны Данка Цапакова не уточнила, на какой срок прекращены полёты, но заверила, что это не будет иметь негативных последствий для безопасности воздушного пространства республики, сообщает
Цапакова добавила, что пилот разбившегося самолёта в настоящее время находится в больнице. Угрозы для его жизни нет. Представитель ведомства отметила, что лётчик проявил высокий профессионализм и хладнокровие, направив падающий истребитель туда, где не было жилья и промышленных предприятий.
Ранее писал News.ru, что истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море. Причиной крушения стало столкновение с птицами.