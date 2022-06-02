Поляков возмутили подарки для детей украинских беженцев

Фото: Vit Cerny/CTK/Global Look Press

В Польше разгорелся скандал из-за сладких подарков от IT-компании Techland для маленьких украинцев по случаю Международного дня защиты детей. Поляков возмутило то, что фирма проигнорировала их детей, сообщает портал О2.

О благотворительной акции Techland рассказала в социальных сетях мэр польского города Острув-Велькопольск Беата Климек. По её словам, компания преподнесла детям беженцев подарки, чтобы «польско-украинский дом порадовался этому празднику».

Пользователи соцсетей с негодованием отметили, что у польских детей тоже праздник, но они остались без подарков. Кроме того, комментаторы напомнили мэру, что у украинских детей есть свои родители.

Климек призвала поляков проявить больше «сердечности и милосердия». Она также сделала акцент на том, что сладости украинским детям были подарены частной компанией, а не городской администрацией.

Ранее польские власти объявили об отмене с 1 июля ежедневных пособий для большинства украинских беженцев. Выплаты продолжат получать только инвалиды, беременные и многодетные женщины. Решение принято с целью стимулировать украинцев на поиски работы для обеспечения собственных потребностей.