Поляков призвали экономить электричество из-за нехватки угля и газа Глава URE Польши Гавин призвал жителей экономить электричество из-за санкций против России

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Глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономнее расходовать электричество на фоне прекращения поставок угля и газа из России. Свое заявление он сделал в эфире радиостанции TOK FM.

Дефицит электроэнергии и тепла зимой — тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке, — отметил он.

Гавин отметил, что в первую очередь поляки могут ощутить на себе нехватку газа. Но речь идет и об угле, поскольку Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков этого ресурса в европейские страны. По словам Гавина, всей Европе этой зимой придется очень нелегко, уже становится вполне реальным риск сильного дефицита энергоресурсов в ЕС.

Еще в конце мая правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение принято властями, несмотря на то что договор прекращает действие в конце года. Об этом заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.