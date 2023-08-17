Поляков накормили хлебом из украинского зерна, предназначенного свиньям В Польше испекли 300 тысяч буханок хлеба из украинской технический пшеницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На стол граждан Польши попало не менее 300 тысяч буханок хлеба низкого качества, изготовленного из технического зерна с Украины, сообщает EADaily со ссылкой на информацию прокуратуры города Жешув. По данным польского правоохранительного ведомства, местный коммерсант продал на мельницы более 111 тонн украинской пшеницы, предназначенной на корм свиньям, под видом пищевой.

В прокуратуре отметили, что подозреваемому в махинации предъявлено обвинение в мошенничестве в ущерб польской зерноторговой компании. Ущерб оценен в 150 тысяч злотых. Еще один фигурант дела подозревается в подделке документов, которые предъявляли таможенникам при ввозе зерна с Украины.

Издание напоминает, что так называемое техническое зерно отличается от пищевого тем, что, как правило, не проходит всех необходимых санитарных проверок, поскольку предназначено не для еды, а для выкармливания сельскохозяйственных животных, в частности, домашней птицы и свиней.

Ранее в Польше ранее указали на ухудшившиеся отношения с Украиной из-за запрета на импорт украинского зерна. В Киеве такое решение назвали популизмом, в Варшаве ответили, что много помогают Украине и имеют право защищать собственное сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.