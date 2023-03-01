Поляков без виз примут в Белоруссии на любом погранпереходе Белоруссия разрешила полякам безвизовый въезд через все КПП на границе с ЕС

Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Полякам разрешили въезжать в Белоруссию без виз через все пропускные пункты на границе с Евросоюзом, сообщили на сайте пограничного комитета республики. Новые правила въезда для граждан Польши будут действовать с 2 марта до 31 декабря. Прежде безвизовый режим применялся только на белорусско-польском участке границы, теперь же поляки смогут въезжать еще и через Латвию и Литву, входящие в ЕС.

Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС, — говорится в сообщении госпогранкомитета.

Безвиз для поляков ввели в Белоруссии в июне 2022 года. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что принял решение для поддержки «добрососедских отношений». Также право безвизового въезда в страну предоставили гражданам Латвии и Литвы, но, в отличие от поляков, они по-прежнему смогут въезжать в Белоруссию только через КПП на общих участках границы.

Всего на границе Белоруссии и Польши шесть пунктов пропуска, из них сейчас открыты только два — «Козловичи» («Кукурыки») и «Тересполь» («Брест»). В конце февраля замглавы МИД Польши Мацей Вонсик не исключал полного закрытия границы.