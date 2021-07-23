Поляки высмеяли главу Минобороны из-за слов об «Абрамсах» в России

Польские читатели активно откликнулись на материал издания Gazeta.pl о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который пообещал разместить танки «Абрамс» в России. Большинство комментаторов сочли идею главы минобороны нереальной и абсурдной.

Министр обороны Мариуш Блащак ранее рассказал о намерении использовать американские танки для сдерживания РФ от нападения на Польшу на брестском и смоленском направлениях.

Что он несёт? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут? — задался вопросами один из комментаторов.

Без поддержки вертолётов и противовоздушной и противоракетной обороны «Абрамсы» имеют ценность металлолома, — критически отметил другой пользователь.

Русские попадали. От смеха, — резюмировал третий.

Ранее в Польше сообщили о закупке танков «Абрамс» версии М1А2 SEPv3 на сумму более $23 млрд. В польском Минобороны считают, что это «самые лучшие в мире танки» и они обязательно помогут снизить риск нападения на страну.