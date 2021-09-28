Поляки выделили полтора дня на захват Россией Варшавы

Высказывание депутата Европарламента (ЕП) от партии «Гражданская платформа» Янины Охойска о закупке Варшавой американских танков «Абрамс» вызвало резкую реакцию читателей польского издания wPolityce. Многие сочли слова парламентария неразумными.

По мнению депутата, Польша не должна опасаться за безопасность своих восточных границ, в связи с чем потраченные на приобретение вооружения средства было бы рациональнее потратить, например, на достойную зарплатой медсестёр в больницах.

Читатели не согласились с данным мнением, высказавшись, что Польше якобы угрожает Россия.

Я так понимаю, хорошо зарабатывающие медсёстры, когда возникнет угроза, бросят больных, возьмутся за оружие и пойдут защищать польские границы? — заявил один из комментаторов.

Впрочем, некоторые усомнились, что новая техника усилит обороноспособность страны.

Будут у Польши «Абрамсы» или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36–48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться «Право и справедливость», то за 16–24, — высказался другой читатель издания.

При этом большинство комментаторов оценили высказывание парламентария в шутливой форме.

Ранее сообщалось, что парламент Свентокшиского воеводства Польши отменил свою резолюцию, направленную против «ЛГБТ-идеологии». Поменять позицию депутатов заставила Европейская комиссия, которая приостановила переговоры с регионом о выделении средств по специальной программе ЕС.