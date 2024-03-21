Поляки усомнились в способности НАТО защитить их от России Около трети поляков считают, что НАТО не защитит их от России в случае конфликта

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 30% жителей Польши считают, что НАТО не защитит страну в случае вооруженного столкновения с Россией, следует из результатов опроса исследовательского центра Pollster по заказу газеты Super Express. В исследовании приняли участие более тысячи совершеннолетних поляков.

Согласно данным опроса, 54% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, окажет ли Альянс помощь Варшаве, 16% заявили об отсутствии мнения на этот счет. Исследование проводилось в период с 16 по 17 марта.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе заседания Совета национальной безопасности заявил о необходимости увеличения контингента американских войск на территории Польши. Сейчас в стране дислоцированы около 10 тысяч американских военных.

По мнению политолога Александра Перенджиева, призыв польского лидера связан с тем, что Варшава боится остаться один на один с Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что американская сторона постоянно подталкивает Польшу к конфликту. Варшава участвует в спецоперации, а ее армия играет значительную роль в восполнении солдат, добавил Перенджиев. Кроме того, отметил он, польские военнослужащие регулярно гибнут и получают ранения на поле боя.