https://static.news.ru/photo/547b5a7a-2324-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grupa DBK/Facebook

В Польше почти шесть тысяч человек перечислили четверть миллиона польских злотых (более $65 тысяч) для дальнобойщика из Ирана, грузовик которого сломался и не подлежит ремонту.

Фардин Каземи привёз в Евросоюз изюм и должен был вернуться на родину с импортными товарами. После поломки транспортного средства мужчине пришлось спать прямо в нём. Польские коллеги Каземи опубликовали в Сети просьбу о помощи, и для иранца были собраны деньги на новый грузовик, сообщает Dziennik Zachodni.

Теперь мужчина и люди, которые вызвались помочь ему, думают, как купить новый большегруз и ввезти его в Иран. Ситуацию усложняют санкции на ввоз товаров из Евросоюза.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон в очередной раз расширил санкции в отношении Тегерана. США внесли в ограничительные списки двух судей Революционного суда Ирана за «преследование граждан, пытавшихся реализовать свои права на свободу самовыражения и собраний».