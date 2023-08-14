Поляки разбежались с пляжей из-за России Onet: поляки опасаются отдыхать на пляжах Балтийской косы из-за ее близости к РФ

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Некоторые поляки опасаются ехать на отдых на Балтийскую косу из-за близости границы с Россией, сообщает журналист польского портала Onet. Он отметил, что предпочтения соотечественников, в том числе и курортные, изменились из-за украинского конфликта. Автор публикации рассказал о своей поездке в «последний польский поселок на Балтийском море» — местечко Пяски на Балтийской косе.

Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота, — констатировал журналист.

Он считает, что часть туристов смутила близость к России, сославшись на мнение женщины по имени Юстина, каждый год приезжавшей на Балтику.

Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место, — пояснила женщина.

Одну девушку журналист все-таки застал на пляже. Она рассказала, что не побоялась приехать в Пяски. По ее словам, если Москва захочет что-то сделать, она это сделает, а сама девушка не может на это повлиять.

Журналист также привел мнение местных арендодателей, которые пожаловались на падение выручки. Причиной этого одни называли ненастную погоду, отпугивающую туристов, другие — высокие цены и рост инфляции.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила NEWS.ru, что Калининград является одним из самых привлекательных городов России в августе. По ее словам, помимо богатого культурного наследия, туристы отправляются на отпуск к Балтийскому морю. Несмотря на то, что это море не самое теплое, пляжи полностью забиты, отметила блогер.