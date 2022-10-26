Поляки раскритиковали своего премьер-министра из-за слов про Россию

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пользователи польского сегмента Twitter раскритиковали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого за его высказывания про Россию и поддержку Киева. По словам главы правительства, все, кто не поддерживает Украину, «продал ценности своей цивилизации и был одурачен Москвой». Многие посоветовали Моравецкому уехать на Украину и делать там политическую карьеру.

Если вы хотите быть слугой украинского народа, пожалуйста, делайте политическую карьеру в Киеве. Это было бы справедливым решением, — написал один из пользователей.

Некоторые указали на двойные стандарты польского правительства.

Расскажите об этом немцам, французам и другим людям по всему миру. Было много войн за последние 10 лет без какой-либо помощи от нас или от Евросоюза. Тогда почему только Украина? — написал другой пользователь.

Многие отметили, что поддержка Украины оружием также ничем хорошим не сулит.

Читатели Daily Express ранее осудили нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака из-за слов о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Многих возмутило то, что Сунак по сути продолжает риторику своих предшественников.