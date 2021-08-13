Поляки посмеялись над своим сенатором, не попавшим в Москву

Читатели польского портала Interia высмеяли вице-спикера сената страны Богдана Борусевича, который удивился, что его не пустили в Москву.

В интервью изданию политик ранее рассказал, что не знал о закрытом для него ещё в 2015 году въезде в Россию. В комментариях читатели напомнили Борусевичу, что он сам виноват в сложившейся ситуации, поскольку поддерживает антироссийскую политику Польши.

Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? — задался вопросом один из читателей.

Другие, указав, что Борусевич является «известным русофобом», отметили, как ему «повезло»: «Он и так должен быть счастлив, что ему напомнили об этом заранее, а не задержали в аэропорту в Москве. Вот это был бы позор», «Продолжайте оплёвывать Россию — сюрпризов будет больше», «А чему ты, Борусевич, удивляешься? Ты забыл, как вы не хотели впускать в Польшу мотоциклистов, желавших почтить День Победы?».

Ранее стало известно, что польский сенатор Богдан Борусевич посетовал на невозможность въехать в Россию, где он собирался посетить похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Политик пояснил, что когда он обратился в польское посольство, то узнал, что для «Борусевича въезд в Россию закрыт» с 2015 года.