Поляки попытались выпихнуть мигрантов-афганцев в Белоруссию
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:13, 19 августа 2021
Фото: Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press
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Польша предпринимает попытки вытеснить афганских мигрантов к белорусской границе, об этом сообщил Белорусский государственный пограничный комитет.
Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов, предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Белоруссии, — говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом белорусские пограничники отметили: афганские беженцы предупредили польских коллег, что намерены просить о предоставлении убежища и отказались пересекать белорусскую границу.
Ранее профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев заявил, что на сегодняшний день миграционный кризис Афганистана не угрожает России, но может дестабилизировать обстановку в соседних государствах, что может вызвать поток нелегалов в страну.