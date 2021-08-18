Поляки попытались выпихнуть мигрантов-афганцев в Белоруссию

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Украине необходимо построить большое количество ракет, дабы у неё появилась возможность вести войну на чужой территории. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Иван Заец, его слова транслировал «Укринформ».

В ходе своего выступления на круглом столе в Киеве Заец заявил, что от руководства Украины следует требовать создания «ракетного щита». Потенциал для этого, по мнению экс-депутата, имеется. У нас есть...