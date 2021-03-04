Поляки обиделись на НАТО, оставившую страну «перед лицом российской угрозы»

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Читатели польского издания Defence 24 посетовали на укрепление отношений между Белоруссией и Россией, что стало результатом ослабления влияния НАТО в регионе.

Автор статьи, в комментариях под которой разгорелась дискуссия, обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил использовать российские самолёты для совместного патрулирования на территории республики. При этом он напомнил, что Москва и Минск уже имеют подобный опыт.

Журналист выразил обеспокоенность из-за подписания пятилетней программы стратегического партнёрства между РФ и РБ, которая делает, по мнению автора, Белоруссию более зависимой от Москвы.

И вновь победу одержал Путин. <...> Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании, — отметил один из читателей ресурса.

Другой комментатор посетовал на «глупые действия Альянса», которыми он нанёс вред самому себе. Ещё один читатель призвал польские власти вмешаться в ситуацию, так как Польша является ближайшим соседом Белоруссии.

Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы, — констатировал он.

Как сообщал NEWS.ru, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад не приемлет интеграцию России и Белоруссии, и хочет «оторвать» страны друг от друга. По его словам, политическая интеграция двух стран являются важнейшим фактором, с которым Запад не может согласиться.