Поляки назвали украинских «туристов» самой большой угрозой для страны

Фото: Alex Bona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели польского портала Interia выразили недовольство наплывом украинских беженцев и назвали их самой большой угрозой для страны. Таким образом они отреагировали на публикацию результатов опроса по поводу конфликта на Украине и его влияния на Польшу.

Исследование было проведено Центральным статистическим управлением страны. Согласно его данным, 39,8% респондентов расценивают ситуацию на Украине как большую угрозу для экономики Польши. Участники опроса отметили, что испытывают беспокойство за собственное благосостояние, боятся потерять работу или бизнес.

Комментаторы сочли, что в сложившейся ситуации виноваты проукраинские действия польских властей. Вместо того, чтобы помогать своим гражданам, они оказывают поддержку беженцам, а те — «веселятся до упаду».

Эти миллионы украинских «туристов» — большая угроза польскому бюджету, — отметил читатель под ником Zgadza się.

Его поддержал пользователь Maxx, назвавший украинских беженцев дармоедами, которые отдыхают за границей вместо того, чтобы сражаться за свою страну. По его словам, они заполонили все популярные польские курорты.

Читательницу Ewelina возмутило того, что украинские беженцы получают социальное обеспечение за счет выплачиваемых поляками налогов.

Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест, — написала она.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza установило, что каждый третий житель крупных городов республики украинец по национальности. Украинский блогер Игорь Исаев в ответ на это предложил сделать язык его страны вторым официальным в Польше. Однако полякам такая идея не понравилась. Они призвали украинцев «возвращаться к себе на родину».