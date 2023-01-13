Поляки избили украинских беженцев в Люблине Dziennik Wschodni: жители Люблина избили беженцев, требуя от них возвращения на Украину

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Двое жителей польского Люблина в возрасте 25 и 30 лет избили в центре города семью украинских беженцев. Избиение сопровождалось нецензурной бранью и требованием возвращаться на родину, сообщает местное издание Dziennik Wschodni.

Журналисты выяснили, что инцидент произошел на автобусной остановке. К беженке по имени Оксана, ее 27-летней беременной дочери и 13-летнему сыну подошли двое мужчин и попросили сигарету.

Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными, — рассказала беженка.

Украинский подросток попытался вызвать полицию, но агрессивные мужчины стали вырывать у него телефон. Его опрокинули на землю и стали бить. Позже врачи диагностировали у подростка перелом пальца. Женщин, старавшихся защитить ребенка, также избили.

Очевидцами инцидента были несколько человек, но они не вступились за беженцев. В больнице оказалась вся украинская семья. Полиция опознала злоумышленников, идет расследование.

При этом Оксана заявила, что до этого дня чувствовала себя Польше в безопасности, прежде не встречалась с проявлениями ненависти.

Ранее в Швейцарии главу департамента соцслужб и здравоохранения кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его высказывания об украинских беженцах. Скандал произошел после того, как чиновник в интервью сказал, что эта категория граждан «в некоторых случаях более требовательна», чем другие искатели убежища.