Поляки и литовцы прибыли в Киев договариваться об интервенции Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев

Фото: president.gov.ua

Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

Вслед за литовским президентом Гитанасом Неуседой в Киев с необъявленным визитом прибыл и его польский коллега Анджей Дуда. По официальной версии, частые гости украинской столицы и на этот раз решили обсудить с Владимиром Зеленским общие вопросы накануне натовского саммита в Вильнюсе. Но не исключено, что речь идет о вводе на Украину совместной польско-литовско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG) как реализации общего плана новой унии.

Скрытая аннексия начинается

Собственно, общая бригада стала создаваться еще в далеком 2009 году, когда ни о какой «российской агрессии» и слышно не было. И первоначально планировалось, что такое, скорее, политическое, чем военное подразделение будет участвовать в миротворческих акциях. Но по мере развития нынешних событий такая все более накачиваемая вооружениями бригада (речь уже идет даже о корпусе) стала выглядеть инструментом реализации озвученного еще прошлым летом польского проекта оккупации ряда областей Западной Украины, которые в Варшаве считают исторически своими «восточными кресами».

Уже сейчас звучат информационные вбросы о том, что британская разведка Мi 6 якобы довела до сведения всех трех заинтересованных сторон, что некий перевод в Белоруссию части ЧВК «Вагнер» приведет к формированию там ударного кулака в 30–40 тысяч бойцов, готовых, мол, выступить на Киев. И таким образом, по мысли авторов сообщений, попытаться оттянуть ряд подразделений ВСУ с южного фронта и окончательно сорвать их так долго обещаемый блицкриг.

Понятно, что такие вбросы должны хоть как-то оправдать планируемый ввод на Украину совместной бригады, который может начаться сразу после натовского саммита в Вильнюсе. Притом, что изначально бригада, как утверждают, должна была прикрыть оборонные сектора после отправки на фронт войсковых частей с Западной Украины. Ведь, как заметил наш президент, мобилизационный резерв на Украине не безграничен.

Фото: president.gov.ua Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

Смена даты Рождества — тоже политика

Заодно к приезду дорогих гостей команда Зеленского решила подправить праздничные даты на Украине. И примечательно, что такие знаковые реформы работают все на ту же идею унии, которая уже почти год прорабатывается в Киеве и Варшаве. Уже в прошлом году велено было отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря, как на Западе. Теперь эта дата зафиксирована законодательно.

И не просто так Зеленский перенес празднование Дня защитников отечества с 14-го на 1 октября. Все дело в том, что Дуда просил Зеленского приглушить тему бандеровщины, которая серьезно раздражает многих в Польше. А праздник 14 октября практически совпадет с мифологизированной датой основания УПА и был в введен еще Петром Порошенко. Тут уж ради цели ополячивания Украины Зеленский не испугался даже давления крайних национал-радикалов.

А что скажет Америка?

Тут уж, как водится, сателлиты предполагают, а Америка располагает. Ясно, что американцам надо, чтобы конфликт на Украине был максимально локализован и не вырывался за свои нынешние границы. А главное — избегать неконтролируемой эскалации. А потому вряд ли заокеанским стратегам улыбается перспектива прямого вмешательства в украинские дела воинских контингентов двух натовских стран — Польши и Литвы. Даже при том условии, что на них не будут распространяться положения статьи № 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Ведь не на страну НАТО нападут, а все наоборот — натовцы могут вторгнуться за границы блока.

Так или иначе, но в Вильнюсе наметился для обсуждения новый непростой кейс.