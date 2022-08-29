Поляки без российского угля вспомнили времена коммунизма Reuters: жители Польши выстраиваются в очереди за углем, вспоминая времена коммунизма

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Запрет импорта российского угля заставил поляков вспомнить коммунистические времена. Так, в городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka местные жители на автомобилях выстраиваются в многочасовые очереди, сообщает Reuters.

Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему, — цитирует агентство жителя Люблина из очереди.

Полностью импорт угля из России в Польше запретили в апреле, что способствовало росту цен на него. Сейчас у частных поставщиков стоимость тонны угля достигает трех тысяч злотых (около $640). В стране также были вынуждены временно снять требования к качеству угля, который используется для отопления.

Ранее стало известно, что международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил: с 1 августа странам Евросоюза запретили покупать российский уголь в рамках санкций против Москвы, однако спрос на отечественное горючее скорее всего обеспечат Индия, Китай и Турция. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим поставщиком этого ресурса в Евросоюз.