Полякам напомнили о последствиях размещения ядерного оружия Myśl Polska: за размещение ядерного оружия Польша может расплатиться кровью

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Власти Польши не понимают всю опасность размещения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing, заявила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая. По ее мнению, рядовым полякам будет благом защита без ядерного вооружения.

Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения, — подчеркнула журналист.

Она объяснила, что стремление Варшавы получить боеголовки вызвано решением Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии. Однако, считает Горлицкая, поляки не понимают, что «бывшие сателлиты СССР», принятые в НАТО в 90-е годы, не могут участвовать в проекте Nuclear Sharing. Они не получат от Запада ядерное оружие. Между тем наличие такого вооружения стало бы «очень рискованным» для Варшавы, поляки должны быть «благодарными» Западу за отказ размещать боеголовки в Польше.

Горлицкая также уверена, что поляки не должны ощутить на себе последствия украинского конфликта, за участие в котором «пришлось бы расплатиться собственной кровью».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что российское ядерное оружие может быть размещено в любой точке на территории республики. По его словам, тактические боезаряды не обязательно размещать у границ с Польшей, Литвой или Латвией. Вольфович предположил, что до применения дело не дойдет.