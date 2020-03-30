Житель города Острув-Великопольский в ожидании результатов анализа на наличие коронавируса в организме провёл три дня в автомобиле. Мужчина боялся, что может быть заражён, и не хотел подвергать опасности своих близких.
Поляк почувствовал себя плохо, возвращаясь на родину из-за рубежа. Он направился в больницу, где медики диагностировали ему бронхит, взяли тест на COVID-19, выписали рецепт и отпустили домой.
Спустя несколько дней самоизоляции в машине мужчина узнал, что не заражён коронавирусной инфекцией, и вернулся в квартиру,
Боявшийся коронавируса пожилой американец принял лекарство против малярии. Спустя полчаса у него начались проблемы с дыханием, пациент скончался, несмотря на усилия медиков, писал NEWS.ru.
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