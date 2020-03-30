https://static.news.ru/photo/d5477acc-726a-11ea-96dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huebner/Hufnagel via www.imago-i/Global Look Press

Житель города Острув-Великопольский в ожидании результатов анализа на наличие коронавируса в организме провёл три дня в автомобиле. Мужчина боялся, что может быть заражён, и не хотел подвергать опасности своих близких.

Поляк почувствовал себя плохо, возвращаясь на родину из-за рубежа. Он направился в больницу, где медики диагностировали ему бронхит, взяли тест на COVID-19, выписали рецепт и отпустили домой.

Спустя несколько дней самоизоляции в машине мужчина узнал, что не заражён коронавирусной инфекцией, и вернулся в квартиру, передаёт gloswielkopolski.pl.

Боявшийся коронавируса пожилой американец принял лекарство против малярии. Спустя полчаса у него начались проблемы с дыханием, пациент скончался, несмотря на усилия медиков, писал NEWS.ru.