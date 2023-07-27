Поляк пришел в полицию с извинениями и коноплей В польском Ленчице пьяный местный житель явился в полицию с извинениями и коноплей

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

В польском городе Ленчиц в полицию пришел пьяный местный житель с кустом конопли, сообщает RMF FM. Стражам порядка он заявил, что хочет попросить прощения, но не уточнил за что.

В районный отдел полиции в Ленчице пришел 38-летний мужчина, который заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст конопли. <...> Еще больше таких «цветов» офицеры нашли у него дома, — говорится в сообщении.

В общей сложности в квартире поляка было обнаружено еще 18 кустов марихуаны на разных стадиях роста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за их разведение.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае местный житель вырастил на даче у отца 2886 кустов конопли. Полиция обнаружила плантацию и изъяла растения. Мужчину задержали, ему грозит до восьми лет колонии.

В Ленобласти, в деревне Черное сотрудники МВД обнаружили плантацию из 233 кустов конопли. Их выращиванием занимались двое местных жителей. При обыске у них, помимо растений, изъяли около 6 кг уже готового растительного наркотика, оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы. На мужчин завели уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.