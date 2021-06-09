Получившего пощёчину Макрона предупреждали о возможной угрозе

https://static.news.ru/photo/0c9b2254-c926-11eb-b501-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: EmmanuelMacron/facebook.com

Один из сотрудников службы безопасности предупреждал французского президента Эммануэля Макрона предупреждал главу государства о возможной угрозе перед тем, как тот получил пощёчину. Данную информацию передаёт телеканал BFM TV.

Макрон получил пощёчину во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны, когда подошёл пообщаться к местным жителям, стоявшим вдоль железного ограждения. Президент дал руку мужчине с густой чёрной бородой в маске, тот, удерживая её, замахнулся и второй рукой ударил президента. Охрана тут же увела политика, а бородатого мужчину скрутили.

Сотрудники безопасности, как стало известно позднее, не считали, что зона, где произошло нападение, была достаточно безопасной.

Во французской доктрине безопасности политиков, в отличие от американской и израильской, политик всегда сам решает, как ему себя вести, а дело охраны — предупредить его о любой грозящей опасности, — говорится в материале телеканала.

Ранее Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной. Он подчеркнул, что произошедшее является отдельным фактом и не следует преувеличивать его значение. Политик рассказал, что продолжит встречи с французами и у него нет никаких опасений после случившегося.