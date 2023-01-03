Польского премьера высмеяли после его слов о чествовании украинцами Бандеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Читатели польского сайта Gazeta.pl резко отреагировали на высказывание своего премьер-министра Матеуша Моравецкого по поводу празднования Киевом дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Моравецкий возмутился, что соответствующие мероприятия прошли под патронатом официальных властей.

Премьер-министр, вы должны быть осторожны с этой критикой Бандеры. Ведь если украинцы разозлятся, мы можем получить еще один гранатомет „в подарок“, или что-то упадет где-нибудь рядом с границей. Надо быть начеку, — написал пользователь под ником niktalboktos.

Недавно враг Польши, некий Мельник, был назначен Зеленским заместителем министра иностранных дел. Позвольте поблагодарить вас за это еще большим объемом помощи, — отметил alejagwiazd.

Нам еще эта Украина и эта преувеличенная любовь к ней боком выйдут. И это произойдет быстрее, чем мы думаем, — считает gapcio2010.

Ранее сообщалось, что во Львовской области рождественские вертепы дополнили фигурками Бандеры и президента США Джо Байдена. Вертепы были размещены в историко-культурном заповеднике «Нагуевичи». Там пояснили, что таким образом хотели воссоздать библейскую «аутентику в современной трактовке».

Ранее стало известно, что в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.