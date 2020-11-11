Польского кардинала обвинили в покрывании священников-педофилов за взятки

https://static.news.ru/photo/2aa034e0-242d-11eb-a26d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Дзивиш Фото: Joanna Adamik/wikipedia.org

Польского кардинала Станислава Дзивиша, ранее занимавшего пост секретаря папы римского Иоанна Павла II, обвинили в покрывании священников-педофилов за деньги.

С таким заявлением выступили журналисты местного телеканала TVN24, выпустившие фильм-расследование. В нём они утверждают, что Дзивиш тщательно скрывал подобную информацию от папы римского Иоанна Павла II. В частности, речь идёт о Яне Водняке, о деяниях которого кардинал якобы знал, но для их предотвращения ничего не предпринял. Кроме того, журналисты уверены, что Дзивиш причастен к подобным историям не только в Польше, но и на территории Мексики, США и Ирландии.

После премьеры фильма кардинал сам связался с его авторами. Все прозвучавшие в его адрес обвинения он опроверг и заявил, что выше всего этого, передаёт Общественная служба новостей.

Я человек, который служил церкви, служил папе, служил Польше. А теперь такие обвинения? Ради бога! Если бы вы знали, как выглядит это со стороны, вы бы не стали заниматься таким фильмом, — сказал Дзивиш.

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