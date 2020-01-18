https://static.news.ru/photo/33c1c15c-39f9-11ea-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Schwarz/imago stock&people/Global Look Press

Останки 71-летнего польского фермера нашёл его сосед во дворе дома. Мужчина пришёл в гости к товарищу, которого не видел с Нового года.

Однако он обнаружил только кости и осколки черепа, лежавшие у колодца. По предварительным данным, покойного могли съесть свиньи венгерской породы, которые отличаются крупными размерами, передаёт издание The Sun. Фермер держал животных на своём участке.

Он забыл их покормить и, возможно, уснул. Эти свиньи огромны, они бегают по всему участку, и им ничего не стоило добраться до него. Мы их боимся и ходим с опаской, — считает знакомый умершего.

По другой версии, свиньи съели хозяина, когда тот был уже мёртв. По всей видимости, у пенсионера случился сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии. Его тело, объеденное акулами, было обнаружено на побережье неподалёку от города Эсперанс (штат Западная Австралия).

Спортсмен вместе с друзьями гулял по скалистому берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Товарищи не смогли вытащить футболиста на берег из-за сильного течения, которое унесло его в океан. Биригитти выступал за американскую студенческую сборную «Гастинг Бронкос».