Останки 71-летнего польского фермера нашёл его сосед во дворе дома. Мужчина пришёл в гости к товарищу, которого не видел с Нового года.
Однако он обнаружил только кости и осколки черепа, лежавшие у колодца. По предварительным данным, покойного могли съесть свиньи венгерской породы, которые отличаются крупными размерами,
Он забыл их покормить и, возможно, уснул. Эти свиньи огромны, они бегают по всему участку, и им ничего не стоило добраться до него. Мы их боимся и ходим с опаской, — считает знакомый умершего.
По другой версии, свиньи съели хозяина, когда тот был уже мёртв. По всей видимости, у пенсионера случился сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии. Его тело, объеденное акулами, было обнаружено на побережье неподалёку от города Эсперанс (штат Западная Австралия).
Спортсмен вместе с друзьями гулял по скалистому берегу, поскользнулся на камнях и упал в воду. Товарищи не смогли вытащить футболиста на берег из-за сильного течения, которое унесло его в океан. Биригитти выступал за американскую студенческую сборную «Гастинг Бронкос».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен