Польского депутата могут наказать за тушение ханукальных свечей в сейме В Польше завели дело на депутата Брауна, потушившего ханукальные свечи в сейме

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Гжегож Браун

Окружная прокуратура Варшавы возбудила дело против депутата сейма Гжегожа Брауна, загасившего огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента, пишет Wyborcza. Спикер сейма Шимон Холовня ранее назвал произошедшее актом хамства, агрессии и глупости.

Окружная прокуратура Варшавы в силу своих должностных полномочий возбудила производство по факту возможного преступления, совершенного депутатом Гжегожем Брауном. Сейчас идут процессуальные мероприятия, осуществляется сбор доказательств, — сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Шимон Банна.

Ранее в Сети появилось видео, на котором польский депутат от коалиции националистов «Конфедерация» порошковым огнетушителем загасил ханукальные свечи в сейме. Браун также заявлял, что зажжение этих свечей является «сатанинским», утверждая, что подобные обряды неприемлемы в сейме.

Спикер парламента осудил поступок законодателя. Холовня подчеркивал, что не приемлет толерантности к антисемитизму, ксенофобии, расизму и любым формам дискриминации.

Ранее СМИ сообщили, что немецкий бренд Puma в 2024 году прекратит спонсирование сборной Израиля по футболу. Предположительно, это решение не связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке или косвенной поддержкой Палестины.