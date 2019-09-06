https://static.news.ru/photo/880bbc68-cec9-11e9-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналист польского издания Rzeczpospolita Лукаш Гадзала раскритиковал власти страны за отказ от контактов с Москвой. По его мнению, из-за плохих отношении между странами Россия страдает гораздо меньше, чем Польша.

В своей статье журналист призвал польские власти стремиться к хорошим отношениям с Россией, так как столкновение со столь крупной державой завершится не в пользу Варшавы.

Важно — способны ли мы поддерживать с большим и важным соседом хотя бы нейтральные отношения. Если нет, это, в первую очередь, наша собственная проблема, — написал Гадзала.

Он подчеркнул, что без примирения с РФ Варшава отдалится от Запада.

Ранее News.ru писал о том, что польский журналист Матеуш Пискорский обвинил власти страны в намерении разрушить историко-международное самосознание современной России. По его мнению, Варшава попыталась переписать историю мероприятиями, посвящёнными 80-летию начала Второй мировой войны, которые прошли в Польше в начале недели.