Польский телеканал назвал спецоперацию «героической обороной России»

Фото: Министерство обороны РФ

В эфире польского телеканала TVP Info в ходе новостной программы появилась бегущая строка с текстом «Героическая оборона России», сообщает Gazeta.pl. Через несколько секунд надпись исчезла с экрана. Руководство канала ситуацию никак не прокомментировало.

Бегущая строка появилась во время рассказа ведущей о боевых действиях на Украине. В сюжете говорилось, что, по данным украинской разведки, Россия меняет тактику и готовит специальные штурмовые группы.

Ранее Евросоюз случайно включил украинский город Львов в состав России. Это произошло при публикации санкционных списков, где место рождения российского предпринимателя Михаила Фридмана было указано как «Львов, Российская Федерация».

В конце декабря губернатор Забайкальского края Александр Осипов признался, что по ошибке опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» обложку польского журнала Wprost. По словам главы региона, его смутило то, что картинку ранее выкладывал у себя писатель Захар Прилепин.