Польский судья Шмидт заявил об угрозах расправы на родине Бежавший из Польши судья Шмидт заявил об угрозе для его жизни на родине

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Бежавший из Польши в Белоруссию судья Томаш Шмидт заявил об угрозе для его жизни в случае возвращения на родину, где ему может грозить даже физическое устранение, передает РИА Новости. Он заявил, что у западных спецслужб не будет возможности навредить ему, если он останется на территории Белоруссии.

Я чувствую себя в безопасности в Белоруссии. Если президент Лукашенко предоставит такую охрану, то безопасность для меня будет стопроцентной. На территории Белоруссии у них не будет такой возможности, — пояснил он.

По словам Шмидта, он не раз получал угрозы, причем как по телефону, так и при личном контакте. Он уточнил, что незнакомые ему люди предупреждали его об опасности и советовали сбежать в Канаду или Великобританию. Судья добавил, что такая ситуация повторялась несколько раз. Оценив все эти риски и опасаясь за свою жизнь, Шмидт решился на бегство.

Ранее Томаш Шмидт обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он добавил, что в противном случае его могут убить западные спецслужбы, которые замаскируют произошедшее под несчастный случай. Судья добавил, что его возвращение в Польшу сейчас невозможно и крайне опасно.